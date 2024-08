Un punto a testa per Cittadella e Pisa al Tombolato. Passano in vantaggio i toscani con Arena, abile ad inserirsi rapidamente tra la linea difensiva avversaria e a battere il portiere. Il pareggio del Cittadella arriva con Vita, con una pregevole acrobazia in area di rigore. Il Pisa colpisce anche due legni, ma i ragazzi di Inzaghi non andranno oltre l’1-1.

Ecco gli highlights: