Serie B, Balata replica a Pasini: “Interlocuzioni costanti con le società”

Il presidente Mauro Balata, attraverso un comunicato sul sito della Lega di Serie B, ha voluto replicare alle dichiarazioni del presidente della Feralpisalò Giuseppe Pasini in merito a presunti torti arbitrali nel corso del match perso 1-0 contro l’Ascoli allo stadio “Garilli”.

Ecco la nota ufficiale:

“Relativamente all’intervista del presidente della Feralpisalò Giuseppe Pasini su Tuttosport di oggi, il presidente della LNPB Mauro Balata ribadisce che le interlocuzioni con tutte le società su diversi aspetti, anche arbitrali, sono assicurate e costanti, ma che queste non attengono mai a giudizi relativi al caso specifico per garantire la massima terzietà verso tutti i club. In ogni caso Balata sottolinea che, come è noto, la Lega B tutta, ed il presidente per primo, esprimono ogni giorno il massimo impegno, nel pieno rispetto e leale collaborazione con le Istituzioni preposte, a tutela della regolarità del campionato e della massima valorizzazione del merito sportivo”.

