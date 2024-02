Iachini presenta Catanzaro-Bari: «Serve più personalità, dobbiamo velocizzare»

L’allenatore del Bari Giuseppe Iachini ha parlato alla vigilia della sfida con il Catanzaro, in programma domani alle ore 20.30 allo stadio Ceravolo.

Ecco le sue parole:

«Dobbiamo velocizzare abbiamo fatto insieme 14 giorni di allenamento e mi aspettavo che qualcosa di non perfetto ci fosse. Contro il Sudtirol non siamo stati belli né bravi, non siamo riusciti a sviluppare quanto preparato per nostra colpa. Lo abbiamo detto, siamo ancora alle elementari in termini di conoscenza. Affrontiamo un avversario che è più avanti, un Catanzaro che lavora insieme da due anni. Dobbiamo riproporre l’atteggiamento visto nelle due in casa, sabato lo abbiamo fatto con meno intensità, anche se la difesa ha lavorato bene e ha subito gol su un’incomprensione evitabilissima. Ora serve più personalità quando abbiamo il possesso, serve avere coraggio e fare passi in avanti più che all’indietro. Per vincere è chiaro che dobbiamo creare più situazioni, ci stiamo lavorando, cercheremo di migliorare più in fretta possibile. Sta a me battere il ferro e continuare a tirare fuori qualcosa da questi ragazzi, mi è sempre riuscito e dovrà riuscirmi anche questa volta. All’inizio ci sono sempre cose positive e cose meno belle, ma la strada è questa. Anche io sono rimasto un po’ così dopo la trasferta di Bolzano, non me l’aspettavo, non voglio dalle mie squadre l’atteggiamento visto sabato, i ragazzi lo sanno. Nel secondo tempo abbiamo iniziato a giocare un po’ di più, nel primo tempo siamo stati solo passivi, non è questo il calcio che mi piace. Siamo però in fase di sviluppo, non dimentichiamolo. La squadra dovrà diventare figlia del suo allenatore. Sono qui a fare il mio lavoro, devo avere la forza e la positività di andare a migliorare ciò che non è ancora stato assimilato».