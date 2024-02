Aglietti presenta Lecco-Como: «Non firmo per il pari»

Domani di scena il derby lombardo tra Lecco e Como. Il tecnico Aglietti ha parlato in conferenza stampa rilasciando le seguenti parole:

«Sappiamo quanto ci tengano i loro tifosi e ce la metteremo tutti. Un derby esula dai pronostici, ma sicuramente è una partita importante anche per la nostra classifica e la loro. Ho recuperato praticamente tutti, Salcedo ha un problemino muscolare. non sarà facile da recuoerare. C’è abbondanza nelle scelte e posso ruotare in funzione delle tre partite in una settimana: sarà dispendiosa, fisicamente e anche mentalmente».

«Con un centrocampo più tecnico possiamo dare equilibrio con Lepore, oppure possiamo metterlo terzino e giocarcela in maniera maggiormente offensiva con Buso, Crociata, Parigini e via dicendo. I ragazzi vogliono continuare su questa striscia di prestazioni, non premiate dai risultati. Mi auguro che, domani, oltre alla prestazione ci sia anche l’intera posta in palio perché sarebbe tanta roba. Vista l’affluenza, un contesto normale. La cornice di pubblico sarà sicuramente bella, ma al di là di questo l’importante è dare continuità ai risultati. La nostra classifica continua a essere difficile, se vogliamo avere della chance di salvezza dobbiamo continuare con i risultati».

«Che Como mi aspetto? Quello delle ultime gare, con il solito sistema di gioco (4-2-3-1, ndr) viste le caratteristiche dei giocatori, che sono di categoria superiore. Hanno fatto un mercato decisamente importante per puntare alla Serie A. Sono completi e hanno una proprietà ricca, in campo queste cose si azzerano. Se firmo per un pari? No, non lo farei».