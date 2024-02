Vivarini presenta Catanzaro-Bari: «Iachini ha cambiato l’atteggiamento dei biancorossi»

Vincenzo Vivarini ha parlato oggi in conferenza stampa per presentare il match di domani tra il suo Catanzaro e il Bari, valevole per la 27esima giornata di Serie B. Di seguito un estratto delle sue parole riportate da Calciocatanzaro.it:

«Affronteremo una squadra ben strutturata con dei giocatori di livello alto. Iachini utilizza lo stesso modulo di Mignani e Marino ma ha cambiato l’atteggiamento della squadra. Dovremo essere bravi a fare la nostra partita e a curare ogni minimo dettaglio. Se gli concediamo spazi possiamo passare guai. Abbiamo svolto solamente un allenamento. Dispiace non avere avuto qualche giorno in più per preparare la partita contro il Bari perchè ci sarebbe servito ma lo stesso varrà anche per loro. Siamo riusciti a recuperare tutti e faremo le nostre valutazioni. Di solito si riesce a recuperare facilmente alla prima di tre partite ravvicinate. Dovremo cercare di cambiare il meno possibile. Abbiamo tre squalificati e questo ci crea qualche problema. Stiamo dando maggiore importanza all’intero gruppo e siamo tranquilli che chi scenderà campo sarà all’altezza».