Pillon: «Palermo squadra organizzata. Fossi nel Parma non canterei vittoria»

Ai microfoni di TvPlay, Giuseppe Pillon ha rilasciato un’intervista in occasione del match tra il Cosenza, una delle sue ex squadre allenate in carriera, e il Parma. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni:

«Fossi nel Parma non canterei già vittoria. Finché non c’è la matematica in Serie B può succedere di tutto nonostante gli otto punti di margine sulla terza in classifica. La squadra però ottiene risultati importanti in tutti i campi e ha trovato continuità, cosa fondamentale in questa categoria.

In questo momento il Venezia sta facendo molto bene, è una squadra molto organizzata, che gioca bene a calcio e ha giocatori importanti. Se la giocherà fino alla fine, ma dietro c’è la Cremonese che ha un organico importantissimo. Nell’ultima gara contro il Palermo son riusciti a raddrizzarla e quasi a vincerla nonostante un doppio svantaggio con l’uomo in meno. Anche il Palermo gioca bene a calcio, è una squadra organizzata, ma come si è visto a Cremona, dove potevano fare il grande salto, non sono riusciti nonostante fossero avanti di due gol. Non è la prima volta, Corini deve farsi qualche domanda su questo. Hanno buttato una partita già vinta».