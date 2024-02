Andujar: «Col Palermo andai in stadi che vedevo solo in tv. Eravamo una squadra fortissima»

Mariano Andujar, ex portiere del Palermo, ha rilasciato una lunghissima intervista ai microfoni di Sportitalia. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni in merito alla sua esperienza in rosanero:

Mi racconti di quando hai ricevuto la chiamata dal Palermo e sei venuto in Europa?

«È stata una sorpresa. Avevo fatto bene per un paio d’anni, ma parlavamo di una squadra che stava facendo la Coppa Uefa. Facevano una scommessa, prendendomi come terzo portiere. Poi ho avuto anche spazio, ed era una grande emozione andare a giocare in stadi che vedevo alla TV. Ero giovane e mi trovai vicino a grandi giocatori».

Grosso a fine stagione faceva gol in semifinale del Mondiale…

«Sì, ho avuto 4 compagni che di lì a poco sono diventati campioni del Mondo. Lui, Barone, Barzagli e Zaccardo. Poi c’era Corini che era un fenomeno, un leader ed un capitano eccezionale. C’erano i miei amici Mariano Gonzalez e Santana. Makinwa e Caracciolo davanti, quel fenomeno di Ciccio Brienza. Una squadra fortissima».

Ti rivedremo qui? Magari a Catania, Palermo o Napoli…

«Magari, vediamo, devo prima lavorare e meritarmelo».