Palermo-Ternana: venduti quasi 9.000 biglietti, i tifosi pronti a dare una mano

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sulla gara tra Palermo e Ternana che avrà oltre 22mila tifosi presenti.

I tifosi rispondono presente, ancora una volta. È tutto pronto per la sfida di questa sera tra Palermo e Ternana, con calcio d’inizio previsto per le 20.30. I rosanero, reduci dall’amaro pareggio di Cremona, sono chiamati ad una pronta riscossa davanti al proprio pubblico che, nonostante il match infrasettimanale, sarà ancora una volta numeroso e proverà a spingere i propri beniamini dall’inizio alla fine di un incontro fondamentale per la corsa ai primi due posti della classifica.

L’aggiornamento di ieri condiviso dalla società rosanero attraverso i propri canali social parlava di un dato per nulla scontato e che superava di gran lunga le 20 mila unità: 21.534 erano, infatti, coloro che assisteranno al match odierno, confermando l’affetto smisurato della piazza rosanero verso la propria squadra.

Tenuto conto dei 12.600 abbonamenti, i tagliandi venduti sono circa 9 mila: un numero che nella giornata di oggi può crescere ulteriormente e fino a superare la quota di presenze medie che il Palermo ha fatto registrare in queste giornate di campionato ed equivalente a 22.479 spettatori a partita casalinga. In questa speciale classifica, i rosanero sono i primi dell’intera serie cadetta, davanti anche alla Sapdoria, seconda con 22.068 tifosi presenti ad ogni match del Ferraris.