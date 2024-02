Palermo, caccia alla sesta di fila al Barbera

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sulla gara che il Palermo giocherà oggi contro la Ternana in cerca della sesta vittoria di fila in casa.

Alla ricerca della sesta vittoria di fila al Barbera. Il Palermo si appresta ad ospitare la Ternana di Breda e vuole farlo dando continuità ai risultati interni: i rosanero sono reduci da cinque vittorie casalinghe di fila dinanzi ai propri tifosi. Numeri importanti per chi ha fatto del Barbera una sorta di legge da far rispettare a tutti quelli che arrivano in viale del Fante.

Occhio, però, a sottovalutare la Ternana, squadra in difficoltà di classifica, una «piccola» che sicuramente non lascerà dormire sonni tranquilli a Corini. Questo perché in stagione il Palermo ha già avuto modo di affrontare in match al Barbera squadre per nulla irresistibili, palesando difficoltà nel doverle affrontare e, di conseguenza, batterle.

Facendo un’analisi approfondita di quelli che sono stati gli incontri del Palermo contro formazioni che possono essere ritenute «piccole» anche in virtù della classifica che stanno occupando attualmente, il bilancio è di 2 vittorie, 2 sconfitte e un pareggio. Le debacle sono arrivate contro Cosenza e Lecco: i primi sono stati capaci di superare i rosanero grazie all’eurogol di Canotto, mentre i secondi hanno espugnato il Barbera con le reti di Crociata e Sersanti.