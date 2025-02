Serie A: annunciata la data d’inizio del campionato 2025/26

La Serie A 2025/26 inizierà il weekend del 23-24 agosto, come annunciato dal presidente della Lega di Serie A, Ezio Maria Simonelli, durante un’intervista a Rai Radio 1. Questa decisione posticipa l’inizio rispetto alla stagione precedente, che era iniziata il 17-18 agosto, per evitare il periodo di Ferragosto e consentire un migliore adattamento dei club coinvolti in competizioni internazionali, come il nuovo Mondiale per Club. Simonelli ha anche difeso il formato attuale del torneo, che vede la partecipazione di 20 squadre, sottolineando come questo permetta di rappresentare geograficamente tutta l’Italia, da Lecce a Como fino a Venezia. L’estate del 2026 sarà particolarmente impegnativa per il calcio internazionale, con la prima edizione del Mondiale a 48 Nazionali ospitata da USA, Messico e Canada.

