Semifinale Playoff Serie B Venezia-Palermo, Vanoli: «Finale meritata, non ci siamo accontentati»

Paolo Vanoli, tecnico del Venezia ha parlato ai microfoni di “Sky Sport” dopo la vittoria contro il Palermo e la finale playoff conquistata.

Ecco le sue parole:

«Una grandissima partita, faccio i complimenti a questi ragazzi e ai tifosi, oggi c’è stato qualcosa di bello. Da domani penseremo a questa finale che il Venezia si è meritato. Noi dobbiamo sempre essere intensi e comandare il gioco. I primi venti minuti sono stati spettacolari, nel secondo tempo loro hanno alzato il ritmo e siamo andati in difficoltà. Dobbiamo gestire meglio le risorse fisiche. Cremonese o Catanzaro? Sarò seduto a guardare la partita con serenità, tutte e due le squadre soprattutto il Catanzaro gioca un ottimo calcio, insieme al Palermo hanno delle rose forti. In finale senza i gol di Pohjanpalo? Abbiamo la fortuna di avere un grandissimo calciatore, penso che l’idea di gioco in questo anno e mezzo è stata superiore a tutti. Sono stati tutti importanti in questo campionato, stiamo sviluppando un ottimo calcio. A questa squadra manca solo la mentalità, non ci siamo accontentati del risultato a Palermo».