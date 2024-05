Semifinale Playoff Serie B Venezia-Palermo, Zampano: «Abbiamo battuto una squadra forte e ambiziosa»

Intervistato da “Sky Sport” il calciatore del Venezia Zmapano ha rilasciato le seguenti parole dopo la vittoria sul Palermo:

«Sicuramente siamo contentissimi, sappiamo che il Palermo è una squadra forte e ambiziosa, abbiamo preparato la partita bene col mister. Siamo scesi in campo per vincerla, noi siamo allenati per questo. Dopo lo Spezia e la A sfiorata avevamo rabbia e l’abbiamo trasformata in queste due gare., Rimaniamo con i piedi per terra mancano ancora due partite, dobbiamo essere aggressivi come lo siamo stati oggi. Dobbiamo inseguire questo sogno. I tifosi ci hanno aiutato tanto».