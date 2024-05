Semifinale Playoff Serie B Venezia-Palermo, Quagliarella: «Rosanero protetti a livello societario, la piazza deve risalire»

Fabio Quagliarella ha parlato negli studi di “Sky Sport” in merito al Palermo dopo la sconfitta a Venezia.

Ecco le sue parole:

«Partita bella, per il Venezia si è messa subito sui binari giusti. Bello il gol di Tessmann. Risalire dalla B è difficile, il Palermo a livello societario è ben protetto, sicuramente avrà un futuro roseo, è una piazza che deve risalire, Palermo in Serie A è una grandissima cosa, ci vuole del tempo. Purtroppo quando sei in B non sai quando riuscirai a risalire. Ci vuole calma e pazienza».