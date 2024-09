Scontri per il derby della Lanterna: Genoa-Juventus a porte chiuse. A rischio anche Sampdoria-Juve Stabia

Genoa e Juventus, gara della settima giornata di campionato in programma domani, sabato 28 settembre, alle ore 18 allo stadio Luigi Ferraris di Genova, si disputerà a porte chiuse. A deciderlo è stato il Prefetto di Genova in seguito alle determinazioni dell’Osservatorio sulle manifestazioni sportive: il provvedimento è arrivato a causa degli incidenti che si sono verificati prima, durante e dopo il derby della Lanterna di mercoledì 25 settembre tra Genoa-Sampdoria, valevole per i sedicesimi di Coppa Italia e vinto dai blucerchiati per 2 a 1 dopo i calci di rigore. Con tutta probabilità anche Sampdoria-Juve Stabia, gara dell’ottava giornata di Serie B e in programma venerdì 4 ottobre alle 20.30, si giocherà senza pubblico.

