Schira: “Monza, nelle prossime ore incontro Galliani-Dionisi”

Il Monza avrebbe messo nel mirino Alessio Dionisi, tecnico accostato anche al Palermo. Intanto, come riporta Nicolò Schira, nelle prossime ore è previsto un incontro con Galliani proprio per la panchina del lombardi.

TMW: “Palermo-Mignani, sarà addio. Zanetti in pole, Dionisi sullo sfondo”

Ecco quanto scritto dal giornalista:

Expected a meeting in the next hours between Adriano #Galliani and Alessio #Dionisi, who is one of the main candidates to replace Palladino on #Monza’s bench. #transfers

— Nicolò Schira (@NicoSchira) May 27, 2024