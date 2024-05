Gds: “Palermo, il City rilancia. Zanetti pronto a dire «sì» Brunori può salutare”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul Palermo e sul City Group che prepara quella che sarà la nuova stagione, a partire dalla scelta del nuovo tecnico.

Con la stagione 2023/24 conclusa, il Palermo si trova a dover fare scelte importanti in vista della nuova annata, con l’obiettivo di raggiungere la promozione in Serie A. La situazione attuale del club prevede una possibile rivoluzione sia sulla panchina sia nella composizione della squadra.

Situazione Allenatore

Michele Mignani, nonostante un contratto in vigore fino al 2025, sembra essere sulla corda. I risultati ottenuti non hanno convinto la proprietà, portando a considerare un cambio alla guida tecnica. Le sue 10 partite con il Palermo, caratterizzate da soli due successi, non sono riuscite a garantire una traiettoria positiva, rendendo la sua posizione precaria.

Pablo Zanetti emerge come il principale candidato per sostituire Mignani. Con esperienze precedenti di successo, come quella che ha portato il Venezia dalla Serie B alla Serie A, Zanetti sembra avere il profilo adatto per guidare il Palermo nel suo ambizioso obiettivo di promozione. La sua predisposizione positiva verso il progetto del Palermo suggerisce che potrebbe essere il leader tecnico ideale per la nuova fase del club.

Alessio Dionisi e Pippo Inzaghi rappresentano altre opzioni considerate, ma con probabilità minori rispetto a Zanetti. Dionisi, recentemente esonerato dal Sassuolo, e Inzaghi, con un passaggio non troppo felice alla Salernitana, hanno profili interessanti ma con dinamiche diverse che potrebbero influenzare la loro disponibilità o adattabilità al progetto del Palermo.

Ricostruzione della Squadra

Sul fronte giocatori, il Palermo si appresta a vivere una significativa trasformazione. Desplanches è previsto restare come portiere titolare, confermando la fiducia nei suoi confronti. Anche Ranocchia, dopo un importante investimento a gennaio, è destinato a rimanere un punto fermo nel centrocampo.

La situazione di capitan Brunori, tuttavia, rimane incerta, soprattutto dopo le recenti dichiarazioni post-partita contro il Venezia. La sua leadership e le sue prestazioni saranno cruciali per determinare se resterà a far parte del nucleo centrale della squadra o se sarà parte delle partenze che segneranno la rivoluzione in corso.

Prospettive e Sfide

Il Palermo deve affrontare una serie di sfide cruciali nella programmazione del futuro immediato. La scelta del nuovo allenatore e le decisioni sui giocatori da trattenere o lasciar andare saranno determinanti per la costruzione di una squadra competitiva in grado di lottare per la promozione. Con l’investimento e il supporto del City Group, il club ha le risorse per attuare questi cambiamenti, ma la saggezza delle scelte dirigenziali e tecniche sarà fondamentale per il successo del progetto. Iniziando da oggi, il Palermo si prepara a correre di nuovo verso il sogno della Serie A.