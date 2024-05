Gds: “Palermo. Da Manchester nuovi investimenti per ricostruire la squadra, le ultime”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul Palermo e sul City Group che prepara quella che sarà la nuova stagione.

Il Palermo affronta un momento decisivo nella sua storia recente, con la necessità di pianificare una ripresa efficace dopo una stagione deludente. La direzione presa dalla proprietà del City Group sarà cruciale nel determinare il futuro immediato del club, puntando chiaramente verso la promozione nella massima serie.

Analisi e Ripartenza

Rivoluzione e Ristrutturazione: I tifosi del Palermo si aspettano cambiamenti radicali, e la dirigenza sembra pronta a rispondere. Dopo aver raggiunto la salvezza nel primo anno e i play-off nel secondo, la logica evoluzione degli obiettivi pone ora la promozione come necessità impellente. La sconfitta nella semifinale play-off contro un forte Venezia ha evidenziato le lacune della squadra, necessitando un’analisi approfondita degli errori commessi.

Investimenti e Supporto Economico: Dal quartier generale a Manchester si prevedono nuovi investimenti economici per rafforzare la squadra. Questo rinnovato supporto finanziario mira a fornire le risorse necessarie per costruire un team capace di competere al massimo livello e realizzare l’obiettivo della promozione.

Cambiamenti nella Dirigenza

Futuro del Direttore Sportivo: La posizione di Leandro Rinaudo come direttore sportivo è in bilico. Nonostante fosse vicino al rinnovo del contratto, la conclusione deludente della stagione ha lasciato il suo futuro incerto. La mancata conferma del suo rinnovo segnala una possibile rottura o un raffreddamento nei rapporti con il City Group, aprendo la strada a nuove nomine.

Possibile arrivo di nuove figure: Si prevede che possa arrivare un nuovo dirigente vicino a Riccardo Bigon, che già opera come super consulente di mercato per il City Group. Questo cambiamento potrebbe portare una nuova visione e strategia nella gestione della squadra e del mercato, con l’intento di rafforzare ulteriormente il Palermo per la sfida della promozione.