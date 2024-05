Devi allenare il Milan… ma per una sola partita | Ibrahimovic lo ha convocato in sede per dirglielo: subito dopo Pioli c’è lui

Ibrahimovic lo vuole per allenare una sola gara, arriva e prende subito il posto di Pioli: incontro in sede.

Il Milan ha salutato Stefano Pioli. Il club, con una nota praticamente congiunta insieme al tecnico, ha scritto: “AC Milan e Stefano Pioli comunicano che nella prossima stagione non proseguiranno insieme, intendendo interrompere il rapporto professionale che li lega da ottobre 2019“.

E per la separazione mancava solo l’ufficialità. La sensazione è che non si tratti però di esonero, ma di addio concordato da entrambe le parti. Il club ha salutato Pioli e lo ha ringraziato per il percorso di crescita ottenuto in questi cinque anni e per lo Scudetto indimenticabile del 2022. Adesso per la società è tempo di cambiare pagina, così come per l’emiliano.

Ma Ibrahimovic, un po’ a sorpresa, ha deciso di chiamare un sostituto immediato. La dirigenza infatti intende piazzare un nuovo volto per queste ultime partite che rimangono da giocare in stagione.

Milan, sostituto di Pioli ma per una partita

Dopo il “nopetegui” scatenatosi nelle settimane subito successive all’eliminazione dall’Europa League, il Milan è ancora alla ricerca di un sostituto di Stefano Pioli. La volontà del club sarebbe quella di trovare un nuovo tecnico entro giugno, per dare tempo a chiunque arrivi di potere programmare la nuova stagione nel miglior modo possibile.

Intanto manca ancora un appuntamento alla fine della stagione, ufficiale e non, che non vedrà per la prima volta dopo il 2019 Stefano Pioli sulla panchina. Al suo posto Ibrahimovic, come riferito dalla Gazzetta dello Sport, ha pensato a Daniele Bonera.

Bonera pronto al subentro: giocherà Milan-Roma

Mentre si attende ancora l’annuncio del nuovo allenatore, il Milan come ha riportato la Gazzetta dello Sport manderà in panchina Daniele Bonera per i prossimi impegni. Non di campionato, dove Pioli guiderà il Milan contro la Salernitana, ma per la prima amichevole di stagione che i rossoneri giocheranno contro la Roma.

Bonera, tecnico dell’under 23, aveva già guidato in un paio di occasioni i rossoneri al posto di Pioli in gare ufficiali. Adesso volerà in Australia con la prima squadra per giocare la gara che Roma e Milan hanno deciso di dedicare ad Agostino Di Bartolomei il prossimo 31 maggio.