Sassuolo, Palmieri: «Società ha allestito squadra importante per fare campionato di vertice»

Il direttore sportivo del Sassuolo Francesco Palmieri ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb.com. Il direttore si è soffermato sull’inizio di stagione del club e sul percorso fatto fin qui dal tecnico Fabio Grosso:

«La partenza è sicuramente positiva in un campionato difficilissimo, dopo una stagione fatta non bene e un’estate sicuramente complicata, ma siamo consapevoli di avere un gruppo competitivo, un allenatore bravo e la società ha fatto degli sforzi per allestire una squadra importante per cercare di fare un campionato di vertice. Sta dando quello che serve al nostro ambiente, ha rivitalizzato il gruppo, ha dato forza e identità alla squadra oltre che convinzione facendo capire che il campionato di Serie B, a differenza di quello di Serie A, è molto competitivo sull’aspetto di aggressività e agonismo. Domenico Berardi? Averlo sposta gli equilibri della squadra, è un campione che conoscono tutti e basta guardare ai suoi numeri per capire di chi stiamo parlando. Siamo felici che abbia recuperato da un infortunio difficile e ora speriamo che possa dare il suo contributo alla squadra. Siamo consapevoli di avere giocatori dalle grandissime doti, un grande campione che speriamo che possa raggiungere il massimo della forma e poi vedremo cosa succederà».