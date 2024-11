Tesser: «La Serie B si decide alle ultime giornate. C’è un grande equilibrio»

L’ex allenatore del Modena Attilio Tesser intervistato su Radiamo Web Radio, si è espresso sul campionato cadetto. Il tecnico si è soprattutto focalizzato sull’inizio di stagione del Modena, caratterizzato dall’esonero di Bisoli ed il conseguente incarico a Mandelli.

«Nel Modena di oggi, il catalizzatore del gioco è Palumbo ma bisogna essere squadra perché con uno o due pezzi non si va da nessuna parte. I giocatori che rientreranno dagli infortuni potranno fare cose buone. Se Mendes si integra con la squadra sarà un giocatore importante per la categoria. Paolo Mandelli? Non lo conosco perché ha sempre allenato le giovanili e non ho nessun parametro né pensiero su di lui per poterlo valutare come allenatore. Se mi avessero chiamato sarei tornato senza ombra di dubbio, ho passato due anni bellissimi, io sono stato benissimo e ho messo il massimo dell’impegno. La Serie B? in tutti i parametri, dai playoff ai playout, si decide sempre alle ultime giornate. Bisogna cercare di non impantanarsi nelle ultime posizioni altrimenti diventa difficile. Stare nella parte medio-bassa della classifica non è semplice. C’è un grande equilibrio e puoi perdere o vincere contro chiunque. La B è un bel campionato, un campionato di valore».