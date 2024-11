Frosinone, Angelozzi: «Mi assumo le colpe, possiamo svoltare la stagione»

In un’intervista rilasciata a Passione Frosinone, il DS dei gialloblù Guido Angelozzi si espresso assumendosi le proprie responsabilità. Il direttore ha parlato del difficile momento che sta attraversando il club ma guardando al futuro in maniera positiva:

«Prima di tutto dico che siamo partiti male e c’è stato un travaso di giocatori che sono entrati e usciti. Tifosi e giornalisti sicuramente vi siete chiesti cosa stavamo facendo, ma siamo stati costretti a fare alcune cose. Non pensavamo di partire così male, né io, né il presidente, né il vecchio allenatore. Siamo stati costretti a cambiare guida tecnica, cosa che a me non piace: non mi piace penalizzare una persona, perché dico che se le cose vanno male il primo responsabile sono io. Quello che mi sta succedendo quest’anno mi è successo poche volte in carriera. Non per trovare scuse ma abbiamo avuto 7 giocatori fuori già dall’inizio, una situazione pazzesca. Però allo stesso modo dico che con il lavoro e con la pazienza ne verremo fuori. Responsabilità? Stirpe mi ha dato il ‘potere’ di decidere, e chi decide si deve prendere le responsabilità. L’annata è partita male, non bisogna cercare scuse. Mi dispiace che Vivarini non ci sia più perché è una persona perbene, può darsi che ho sbagliato io perché magari pensava di avere a disposizione una squadra e poi se ne è trovata un’altra. Mi assumo le colpe, però allo stesso tempo dico che se recuperiamo i giocatori possiamo svoltare la stagione, sono convinto».