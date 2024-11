Catanzaro: Confindustria finanzia studio preliminare per restyling del “Ceravolo”

Come riportato da CalcioCatanzaro.com, Confindustria Catanzaro ha finanziato, nei mesi scorsi, un importante studio di prefattibilità orientato a stimare i potenziali interventi rifunzionalizzazione, restyling e adeguamento dello stadio “Ceravolo”.

A spiegarlo è stato lo stesso presidente di Confindustria Catanzaro, Aldo Ferrara: «Il Comune ci ha chiesto una mano in questa importante iniziativa, sia per velocizzare l’iter del successivo intervento, sia per finanziare interamente un lavoro determinante per la pianificazione dei complessivi interventi sul “Ceravolo”. Si tratta, infatti, di uno studio con cui si costruisce una visione più complessiva e di prospettiva dell’impianto e dell’area che lo ospita, utile a orientare la futura progettazione esecutiva e comprendere preventivamente la fattibilità economica e tecnica delle soluzioni ipotizzate. Al centro c’è la volontà di rendere il “Ceravolo” uno stadio moderno, sostenibile e accogliente intervenendo anche per migliorare la viabilità urbana dell’area».