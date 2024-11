Juve Stabia, Lovisa: «Serie B equilibrata. Palermo, Cremonese e Sampdoria stanno avendo difficoltà»

Matteo Lovisa, direttore sportivo della Juve Stabia, ha parlato con i cronisti presenti a margine del Gran Galà del calcio italiano. Il direttore si è soffermato sull’inizio di stagione del campionato cadetto esprimendosi soprattutto sul lato sinistro della classifica.

«Sampdoria? Sarà sicuramente una gara bellissima. È sempre emozionante vivere questi derby. È una partita che vale tre punti, ma a livello emotivo può dare tantissimo a entrambe le squadre. Com’è il livello della Serie B quest’anno?

È la solita Serie B: fisicità e grande agonismo. Per ora è molto equilibrata. Vedremo come andrà il campionato, perché le grandi stanno steccando: Palermo, Cremonese e Sampdoria stanno avendo difficoltà. Lo Spezia è una sorpresa?

Quest’anno non ha mai perso nelle prime tredici gare. È una squadra con valori importanti e costruita bene. Merita di essere così in alto ed è una delle candidate per la vittoria finale. Pisa e Sassuolo? Avremo le idee più chiare verso febbraio. Ora le prime tre hanno un bel vantaggio, ma secondo me Cremonese e Palermo potranno rientrare in corsa per la promozione in Serie A».