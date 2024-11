Bari, Lasagna: «Voglio arrivare in doppia cifra. Siamo un’ottima squadra»

Kevin Lasagna, attaccante di proprietà del Bari, si è espresso ai microfoni del Corriere dello Sport. Il centravanti dei galletti si è espresso sull’inizio di stagione della squadra ma anche sui propri obiettivi personali:

«Gli obiettivi personali? Voglio arrivare in doppia cifra, ma la cosa che desidero di più è una stagione in alta quota con il Bari. La piazza, i tifosi lo meritano. A parte le prime 2-3 partite, abbiamo sempre meritato di vincere. Ci manca anche qualcosa per qualche episodio dubbio. Mancano ancora 25 partite, i punti a disposizione ci sono. Non possiamo più permetterci di sbagliare, quelle davanti stanno andando forte. In rimonta abbiamo perso troppi punti pesanti. Sono felice non tanto per il gol, ma per la vittoria da squadra. A Salerno ci tenevamo a vincere per tanti motivi. Questo Bari ha ancora molto da dire, dobbiamo solo metterci in testa che possiamo fare qualcosa d’importante. Ma dobbiamo stare attenti, perché in Serie B bastano due-tre vittorie per spiccare il volo ed un paio di risultati negativi per avere le altre alle spalle. Siamo un’ottima squadra, ma regnerà la massima incertezza fino alla fine».