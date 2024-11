Sampdoria: ripresa la preparazione in vista del Palermo. Il report

Dopo i due giorni di riposo, la Sampdoria è tornata ad allenarsi per preparare la prossima sfida di campionato contro il Palermo, valevole per la 14esima giornata di Serie B e in programma domenica 17 novembre allo stadio “Renzo Barbera”. Attraverso il proprio sito ufficiale, i blucerchiati hanno pubblicato il report sulla seduta odierna:

“La Sampdoria si è rimessa in moto nel pomeriggio a Bogliasco per iniziare a preparare la trasferta di Palermo, in programma domenica al “Barbera” (ore 17.15). Rientrati Bartosz Bereszynski – che ha iniziato l’iter riabilitativo per risolvere il problema muscolare accusato durante l’impegno con la Polonia – e Nikolas Ioannou, al “Mugnaini” Andrea Sottil e il suo staff hanno diretto una seduta contraddistinta da attivazione, circuito atletico, possessi, esercitazioni tattiche e partitella a campo ridotto. Domani, mercoledì, è in agenda un allenamento mattutino”.