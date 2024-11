Sampdoria verso il Palermo: Riccio favorito su Vulikic per affiancare Romagnoli

Manca sempre meno al match della 14esima giornata di Serie B tra Palermo e Sampdoria, in programma domenica 17 novembre allo stadio “Renzo Barbera”. I blucerchiati hanno ripreso oggi, martedì 19 novembre, la preparazione dopo i due giorni di riposo. Non mancano i dubbi per mister Andrea Sottil in vista del prossimo impegno di campionato. Nel suo 4-2-3-1, l’ex Udinese vuole trovare il compagno di reparto ideale di Simone Romagnoli, sicuro del suo posto in difesa. Secondo “La Repubblica“, il favorito per affiancarlo sarebbe Alessandro Pio Riccio, ma il ballottaggio con Stipe Vulikic alimenterà i dubbi dell’allenatore della Sampdoria fino all’ultima seduta di allenamento.

