Disagi per gli utenti dei social network

Da alcuni minuti, Facebook e Instagram stanno riscontrando problemi di funzionamento. Molti utenti stanno segnalando difficoltà nell’accesso e nel caricamento dei contenuti sui due popolari social network.

Secondo i dati raccolti da Downdetector, il sito che monitora guasti e anomalie sulla rete, le segnalazioni sono in rapido aumento, confermando che il disservizio sta interessando un gran numero di utenti.

La causa del problema non è ancora nota, ma l’inconveniente sta generando disagi a livello globale, con discussioni già in corso su altre piattaforme. Restiamo in attesa di aggiornamenti ufficiali da parte di Meta.