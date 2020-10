L’edizione odierna di “Repubblica” parla di due possibili volti nuovi in casa rosanero. Saranno il difensore Lorenzo Del Prete e il centrocampista Gregorio Luperini i rinforzi che il Palermo potrebbe mettere a disposizione di Roberto Boscaglia. Il loro tesseramento dovrebbe essere perfezionato nelle prossime ore per il fatto che entrambi sono svincolati e la società rosanero ha ancora tempo per tesserarli oltre il limite della chiusura ufficiale del mercato arrivata ieri sera alle 20.



Lorenzo Del Prete, classe 1986, era già svincolato dopo il mancato rinnovo di contratto con il Trapani questa estate. Ieri, ai nostri microfoni, ha così parlato CLICCA QUI.