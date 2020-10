Il Palermo è alla ricerca di rinforzi, ma il calciomercato chiuderà tra meno di un’ora e, al momento, non ci sono trattative in corso. Nel mirino della dirigenza rosanero, secondo voci circolate nelle ultime ore, potrebbero finire dei calciatori svincolati, come ad esempio Lorenzo Del Prete, appena liberatosi dal Trapani.

La trattativa per il terzino ex Juve Under 23, però, al momento non sembra essere intavolata e lo conferma il calciatore ai microfoni della nostra redazione: «Sinceramente non mi ha chiamato nessuno del Palermo. Io, da giovedì, sono libero dal Trapani e sto cercando un progetto serio in B. Chiaramente – continua il difensore – se dovesse chiamare una società top come il Palermo non ci penserei due volte. Lì potrei anche trovare Luperini, mio compagno a Trapani. Vediamo, sarei onorato di questa possibilità».