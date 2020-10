Trattativa lampo quella del Bari che si assicura le prestazioni di Adriano Montalto.

Ecco la nota del club: “L’attaccante ha firmato un contratto biennale.

SSC Bari comunica di aver acquisito a titolo definitivo dall’US Cremonese i diritti delle prestazioni sportive del calciatore Adriano Montalto (6 aprile ’88, Erice); l’attaccante ha firmato un contratto fino al giugno 2022 .

Cresciuto nelle giovanili del Messina fa il suo esordio tra i pro con la maglia della Scafatese a 19 anni. Dopo una stagione nel Lecco, a gennaio del del 2010 arriva la chiamata della Salernitana in Serie B. Nel ’11 veste la maglia del Siracusa per sei mesi in Prima Divisione prima di passare all’Ascoli in B; dopo le parentesi di Como e Latina torna nelle Marche in prestito, quindi Grosseto. A Martina Franca, in una stagione e mezza, totalizza 39 presenze e mette a segno 14 reti guadagnandosi, nel 2015, la chiamata del Trapani in B, con cui sfiora la Serie A (34 presenze e 4 gol), sconfitto nella finale playoff contro il Pescara. Gioca un campionato con la maglia della Juve Stabia prima della chiamata della Ternana, nel ’17-’18, con cui si rende protagonista di una stagione pazzesca terminata con 34 presenze e ben 20 reti, di cui ben 4 segnate alla Pro Vercelli il 21 dicembre. Nelle ultime due stagioni, 30 presenze e 5 gol con le maglie di Cremonese e Venezia in Cadetteria. Benvenuto Adriano !”