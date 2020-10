I riflettori, e ci mancherebbe, sono tutti puntati sulla querelle Juventus-Napoli – scrive l’edizione odierna del “Corriere dello Sport” – ma anche in Lega Pro non si sono giocate Palermo-Potenza e Grosseto-Renate.

A tal proposito ha parlato il presidente della serie C Ghirelli: «Preso atto della notizia, ho immediatamente chiamato le due società spiegando che in gioco c’era una ragione più importante di tutte, quella della salute». Il numero uno della Lega Pro ha poi aggiunto: «Ovviamente, non si poteva spostare il fischio di inizio in attesa dell’arrivo del Potenza, dopo il tampone. E non si poteva rimandare di un giorno visto il turno infrasettimanale di mercoledì». Soluzione logica, semplice, condivisa – scrive il quotidiano -.