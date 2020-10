L’edizione odierna di “Repubblica” parla della situazione del Trapani. Il calcio è una cosa seria – scrive il quotidiano -. Non si può più permettere ad alcuni avventurieri di gestire una società come quella granata.

Trapani è senza il Trapani, ma ha l’occasione per costruirne immediatamente uno nuovo. In linea teorica, si potrebbe attendere un anno e, utilizzando il ” lodo Petrucci”, ripartire dalla serie D nella prossima stagione. La presenza del Dattilo proprio in serie D, però, spiana la strada ad una scorciatoia che potrebbe rivelarsi molto efficace – conclude il quotidiano -.