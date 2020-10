L’edizione odierna di “Repubblica” parla della situazione Coronavirus in Sicilia. Per frenare l’impennata di contagi, la più veloce d’Italia, la Regione ha messo in piedi una strategia che prevede tre mosse: zone rosse mirate come quelle previste per Villafrati e la missione Speranza e carità, alleggerimento degli ospedali con l’utilizzo di rsa pubbliche per chi non ha bisogno di cure intensive e uno screening di massa nelle scuole.

Le azioni devono essere rapide, almeno quanto il Covid 19 che ieri ha colpito altre 128 persone – scrive il quotidiano -. La parola d’ordine è svuotare gli ospedali. In Sicilia i ricoverati sono passati da 100 a 389, in appena un mese.