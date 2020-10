L’edizione odierna di “Repubblica” parla della situazione a Villfrati. I carabinieri all’ingresso del paese, il corso deserto, gli sguardi impauriti coperti dalle mascherine – scrive il quotidiano.

Rieccoci a Villafrati, di nuovo “zona rossa”, come a marzo quando scoppiò un focolaio all’interno di una casa di cura. «Adesso è peggio — racconta il farmacista Pietro Casserà — non è circoscritto tra quattro mura». E sì, perché il Covid stavolta si sarebbe diffuso durante i festeggiamenti di un anniversario in un ristorante della zona con 150 invitati. Da lì è passato tra amici, parenti, clienti sino ad arrivare a colpire, finora, un’ottantina di persone. Alle 14 di ieri sono scattate le limitazioni, imposte dal presidente della Regione Nello Musumeci.