L’edizione odierna di “Repubblica” parla di quanto accaduto ieri. Il sito del “click day” in tilt trasforma in una figuraccia il Bonus Sicilia, la misura del governo Musumeci per sostenere le imprese andate in crisi per il lockdown, costringendo l’assessorato alle Attività produttive a un rinvio a giovedì -scrive il quotidiano -.

E così, dopo quasi mezzo anno, la ” Finanziaria di guerra” approvata dalla maggioranza di centrodestra resta ancora sulla carta: solo 400 milioni su 1,8 miliardi sono stati sbloccati, e con lo stop di ieri neanche un bando è stato ancora avviato. E oggi il presidente della Regione Nello Musumeci dovrebbe parlarne in aula: all’Ars, in teoria, dovrebbe andare in scena il dibattito su Finanziaria, scuole, sanità e incendi, nel quale il governatore sarà accolto dagli strali che il Pd già lancia. «A questo punto — osserva ad esempio il capogruppo dem, Giuseppe Lupo — il governo avrebbe dovuto presentare la legge di stabilità e il bilancio 2021 e ancora parliamo dell’attuazione della Finanziaria dell’anno scorso».