Prima pagina Tuttosport: “Retegui chiama la Juve”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 20, 2026
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Juve, punta last minute
Occhio anche a Retegui

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Prima pagina Tuttosport: “Palermo, lezione al Lecce”

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