Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Inter, che motore”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 20, 2026
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Il club di  Milano è scatenato sul mercato

Altre notizie

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Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo, pronto l’assalto a Perin”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 20, 2026
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Prima pagina Giornale di Sicilia: “L’Iran pronto a colpire”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 20, 2026
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Prima pagina Tuttosport: “Retegui chiama la Juve”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 20, 2026
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Prima pagina Repubblica Palermo: “Nuova rete per il tram servono ancora tre anni”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 20, 2026
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Prima pagina Repubblica Palermo: “Torna l’emergenza siccità”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 19, 2026
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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Joronen ko. Si torna sul mercato”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 19, 2026
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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Il cavallo di tutti”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 19, 2026
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Prima pagina Tuttosport: “Il figlio del vento”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 19, 2026
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Prima pagina Corriere dello Sport: “Joronen preoccupa il Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 19, 2026
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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Palermo, debutto con i botti”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 18, 2026
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Prima pagina Repubblica Palermo: “Rosa, debutto da grande squadra”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 18, 2026
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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Sorpresona Milan”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 18, 2026

Ultimissime

Palermo-Lecce 2-0 (9)

Repubblica: “Palermo mania, il Barbera capitale del tifo: oltre 33 mila col Lecce e più di 25 mila per la Juve Stabia”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 20, 2026
Palermo-Lecce 2-0 (24)

Repubblica: “Palermo, oggi la verità su Joronen: Perin se lo stop è lungo, Pizzignacco per coprire Fortin”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 20, 2026
palermo modena 1-1 (169) pallone

Gazzetta dello Sport: “Serie B, le trattative del giorno”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 20, 2026
Palermo Spezia 1-0 (73) soleri Wisniewski

Tuttosport: “Vicenza, idea Soleri per l’attacco. Le trattative del giorno in Serie B”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 20, 2026
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Tuttosport: “Palermo-Perin, riflessioni in corso: sul piatto un ricco triennale. La Juventus pensa ad Audero”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 20, 2026