Prima pagina Tuttosport: “Juve Como profondo”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 22, 2026
Screenshot 2026-02-22 084856

Brutta sconfitta per Spalletti

Altre notizie

Screenshot 2026-02-22 090839

Prima pagina Repubblica Palermo: “Referendum, scontro fra toghe”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 22, 2026
Screenshot 2026-02-22 082607

Prima pagina Gazzetta dello Sport: “La terra dell’oro”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 22, 2026
Screenshot 2026-02-22 075703

Prima pagina Giornale di Sicilia: “Palermo avanti tutta”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 22, 2026
Screenshot 2026-02-22 070224

Prima pagina Corriere dello Sport: “Irriconoscibili”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 22, 2026
Screenshot 2026-02-21 091439

Prima pagina Giornale di Sicilia: “Dirigenti, sulla riforma è fuoco di sbarramento”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 21, 2026
Screenshot 2026-02-21 060953

Prima pagina Corriere dello Sport: “Juve senza grazia”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 21, 2026
Screenshot 2026-02-21 070047

Prima pagina Repubblica Palermo: “Danni del ciclone, ecco il decreto”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 21, 2026
Screenshot 2026-02-21 083257

Prima pagina Tuttosport: “Chiudiamo in bellezza”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 21, 2026
Screenshot 2026-02-21 075444

Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Siamo da 10”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 21, 2026
Screenshot 2026-02-20 054919

Prima pagina Corriere dello Sport: “Un calcio troppo morbido”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 20, 2026
Screenshot 2026-02-20 063238

Prima pagina Giornale di Sicilia: “La regione cerca 156 dirigenti”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 20, 2026
Screenshot 2026-02-20 074303

Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Milan indiavolato”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 20, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

Screenshot 2026-02-22 111313

Palermo-Südtirol, l’ex arbitro Calvarese: «Nessun tocco punibile su Segre, il Var interviene in modo eccessivo

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 22, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (100)

Curva Nord Palermo, il messaggio social: «È tempo di dare il massimo, tutti, senza mollare un centimetro»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 22, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (41)

Corriere dell’Alto Adige: “Rigore dubbio. Südtirol ko a testa alta”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 22, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (65)

Repubblica: “Ranocchia al top, Le Douaron decisivo. Le pagelle di Palermo-Südtirol”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 22, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (79)

Repubblica: “Rosa, ottava meraviglia. Tre gol al Südtirol per il record di vittorie”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 22, 2026