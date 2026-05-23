Prima pagina Giornale di Sicilia: “Ore 17:58: stop a slogan e proteste”

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Ieri il ricordo della strage di Capaci

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Prima pagina Repubblica Palermo: Le due Antimafie sotto l’albero “Nessuno tocchi Falcone”

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Prima pagina Corriere dello Sport: “Inzaghi progetta il nuovo Palermo”

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Prima pagina Repubblica Palermo: “Mondello all’Italo Belga è scontro sui giudici”

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Prima pagina Tuttosport: “Djokovic «Incredibile Sinner»”

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Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo, il City rilancia”

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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Spalletti resta”

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Prima pagina Corriere dello Sport: “Il Palermo accusa”

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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Svolta Milan”

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Prima pagina Repubblica Palermo: “Mondello all’Italo Belga”

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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Mondello restituita alla Italo Belga”

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Prima pagina Tuttosport: “Alta tensione Juve”

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Gazzetta dello Sport: “Bari nel caos dopo la retrocessione: il sindaco chiede la cessione del club”

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Giornale di Sicilia: “Palermo, uno stadio da record: il pubblico rosanero è già da Serie A”

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Giornale di Sicilia: “Palermo, il rilancio passa dal fortino Barbera”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 24, 2026
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Giornale di Sicilia: “Palermo, il Barbera del futuro tra città e natura: progetto da oltre 376 milioni di euro”

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Floriano Noto: «Superare il Palermo ci ha dato ulteriore fiducia. Questa squadra non si sente inferiore a nessuno»

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