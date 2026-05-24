Prima pagina Giornale di Sicilia: “Il Palermo già pensa al mercato”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 25, 2026
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Primo nodo: prestiti e riscatti

Altre notizie

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Prima pagina Corriere dello Sport: “Ammazzagrandi”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 25, 2026
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Prima pagina Tuttosport: “Derby disperato”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 24, 2026
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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Champions delle mie brame”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 24, 2026
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Prima pagina Repubblica Palermo: Le due Antimafie sotto l’albero “Nessuno tocchi Falcone”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 24, 2026
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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Ore 17:58: stop a slogan e proteste”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 24, 2026
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Prima pagina Corriere dello Sport: “Inzaghi progetta il nuovo Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 24, 2026
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Prima pagina Repubblica Palermo: “Mondello all’Italo Belga è scontro sui giudici”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 23, 2026
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Prima pagina Tuttosport: “Djokovic «Incredibile Sinner»”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 23, 2026
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Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo, il City rilancia”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 23, 2026
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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Falcone, il giorno del ricordo”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 23, 2026
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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Spalletti resta”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 23, 2026
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Prima pagina Corriere dello Sport: “Il Palermo accusa”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 22, 2026

Ultimissime

palermo cesena 2-0 (32) ranocchia Palumbo

Corriere dello Sport: “Ranocchia guida la mediana, Pohjanpalo certezza assoluta: il Palermo riparte dai suoi leader”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 25, 2026
Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (130) magnani

Corriere dello Sport: “Palermo, Bani pilastro di Inzaghi: Magnani osservato speciale per la nuova difesa”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 25, 2026
aquilani

Playoff Serie B, Catanzaro ko con il Monza. Aquilani: «Il Palermo voleva rimontarne tre, perché non possiamo farlo noi?»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 25, 2026
palermo monza 0-3 (118) (1) Bianco

Playoff Serie B, il Monza piega il Catanzaro. Bianco: «Approccio diverso rispetto al Palermo»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 25, 2026
Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (52) brighenti vasic

Playoff Serie B, Catanzaro ko con il Monza. Brighenti: «Sapevamo che servisse un’impresa dopo aver speso tanto con il Palermo»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 25, 2026