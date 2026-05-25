Prima pagina Tuttosport: “Il Milan caccia tutti. La Juve no”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 26, 2026
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Serie A, via alla grandi manovre

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Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo, Osti sarà ancora il ds”

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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Centrodestra diviso e sconfitto”

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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Fuori tutti”

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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Il Palermo già pensa al mercato”

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Prima pagina Corriere dello Sport: “Ammazzagrandi”

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Prima pagina Tuttosport: “Hanno perso tutti”

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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Milan Juve fuori”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 25, 2026
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Prima pagina Tuttosport: “Derby disperato”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 24, 2026
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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Champions delle mie brame”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 24, 2026
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Prima pagina Repubblica Palermo: Le due Antimafie sotto l’albero “Nessuno tocchi Falcone”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 24, 2026
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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Ore 17:58: stop a slogan e proteste”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 24, 2026
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Prima pagina Corriere dello Sport: “Inzaghi progetta il nuovo Palermo”

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Mondiali 2030 a 64 squadre: la FIFA valuta la svolta

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Gazzetta dello Sport: “Monza, la Serie A è vicina. Catanzaro chiamato all’impresa dopo il Palermo”

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Repubblica: “Palermo, confermate le nuove maglie: dal 2027-28 ritorno al tradizionale”

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Repubblica: “Palermo, ecco quando partirà la campagna abbonamenti”

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Repubblica: “Palermo, il City Group rilancia: budget, mercato e progetto Inzaghi”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 26, 2026