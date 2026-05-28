Prima pagina Tuttosport: “Allegri vs Spalletti”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 29, 2026
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Allegri è il nuovo tecnico del Napoli

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Prima pagina Repubblica Palermo: Il tesoro dei boss nelle oasi fiscali “Cosa nostra vuole riorganizzarsi”

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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Il re solo”

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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Dalla droga il tesoro del superboss”

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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Milan, chi si rivede”

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Prima pagina Repubblica Palermo: “La città nella morsa del racket. Il governo: più telecamere”

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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Non pago la mafia, se lo scordino”

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Prima pagina Tuttosport: “Il Toro incontra Abate”

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Prima pagina Repubblica Palermo: “Movida violenta, il coprifuoco del prefetto”

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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Avanti Iraola”

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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Centrodestra, ora scatta la verifica”

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Tuttosport: “Demme piace a Empoli e Cesena. Le trattative del giorno in Serie B”

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Gazzetta dello Sport: “Italia, corsa al nuovo ct: Conte favorito, Mancini resta l’alternativa”

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Repubblica: “Palermo, è tempo di programmare: Osti al lavoro tra rinnovi, mercato e conferme”

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Giornale di Sicilia: “Palermo, Veroli e Bereszynski verso l’addio: il nuovo modulo cambia le strategie”

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