Prima pagina Giornale di Sicilia: “L’abbraccio di Mattarella”

Il presidente visita Niscemi

Prima pagina Tuttosport: “D’Aversa, la scelta della disperazione”

Prima pagina Repubblica Palermo: “Niscemi s’affida a Mattarella”

Prima pagina Corriere dello Sport: “O Bodo o godo”

Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Fuori i gol”

Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Ira Milan”

Prima pagina La Sicilia: “Mosca bombarda ancora l’Ucraina”

Prima pagina Giornale di Sicilia: “Via alla stagione dei concorsi”

Prima pagina Corriere dello Sport: “Ci arrendiamo”

Prima pagina Tuttosport:” Grazie, è stato meraviglioso”

Prima pagina Repubblica Palermo: “Referendum, scontro fra toghe”

Prima pagina Tuttosport: “Juve Como profondo”

Prima pagina Gazzetta dello Sport: “La terra dell’oro”

Ultimissime

Palermo C5, un super Torcivia trascina i rosanero: 89ers battuti 7-6

Palermo Sudtirol 3-0 (94)

Corriere dell’Alto Adige: “Südtirol, lo zampino del Var sulla caduta a Palermo. Castori: «Ci rifaremo con il Venezia»”

Palermo Entella 3-0 (6) tifosi curva nord

Serie B, spettacolo anche sugli spalti: Palermo leader per distacco, Sampdoria seconda

palermo monza 0-3 (4) inzaghi

Tuttosport: “Con Superpippo aria di A a Palermo. Numeri da promozione per Inzaghi”

lupo

Il Messaggero: “Lupo: «Palermo corazzata, ma quando si rilassa può diventare vulnerabile»”

