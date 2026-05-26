Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Avanti Iraola”

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Milan, il nuovo tecnico

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Prima pagina Tuttosport: “Hanno perso tutti”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 25, 2026
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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Milan Juve fuori”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 25, 2026
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Prima pagina Tuttosport: “Derby disperato”

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Tuttosport: “Barbera, la Regione sblocca 60 milioni: il City ne investirà altri 150”

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Tuttosport: “Palermo, per la promozione pronto un budget anche superiore agli anni precedenti”

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Gazzetta dello Sport: “Avellino, caccia alla Serie A”

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Repubblica: “Rosa, da Bani a Pohjanpalo i pilastri del nuovo Palermo”

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Repubblica: “Dua Lipa sposa a Bagheria. Prova vestito con Versace, tra gli ospiti Elton John”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 27, 2026