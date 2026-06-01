Prima pagina Giornale di Sicilia: “Corsa all’ultimo tesoretto”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 2, 2026
Screenshot 2026-06-02 070559

A luglio 350 milioni, a dicembre 3 miliardi: le maxi manovre prima delle regionali

Altre notizie

Screenshot 2026-06-02 055532

Prima pagina Corriere dello Sport: “Risultati e tifosi. Barbera ritrovato”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 2, 2026
Screenshot 2026-06-01 061630

Prima pagina Corriere dello Sport: “Il Palermo riparte da Palumbo”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 1, 2026
Screenshot 2026-06-01 071444

Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Ci vediamo all’Inter”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 1, 2026
Screenshot 2026-06-01 090708

Prima pagina Tuttosport: “Aquilani blocca Abate”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 1, 2026
Screenshot 2026-06-01 074120

Prima pagina Giornale di Sicilia: “Il prossimo torneo per i rosa: i rivali più temibili dalla «A»”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 1, 2026
Screenshot 2026-05-31 062418

Prima pagina Corriere dello Sport: “Inzaghi vuole esterni offensivi”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 31, 2026
Screenshot 2026-05-31 074347

Prima pagina Repubblica Palermo: L’aggressione progettata sui social “Corso il rischio di una strage”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 31, 2026
Screenshot 2026-05-31 081803

Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Ciao Leao”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 31, 2026
Screenshot 2026-05-31 072708

Prima pagina Giornale di Sicilia: “Ucciso dopo i colpi al bancomat”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 31, 2026
Screenshot 2026-05-31 090456

Prima pagina Tuttosport: “Eroico Matteo”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 31, 2026
Screenshot 2026-05-30 061940

Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo, il ritorno di Lund”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 30, 2026
Screenshot 2026-05-30 082558

Prima pagina Gazzetta dello Sport: “L’impaziente Inglese”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 30, 2026

Ultimissime

palermo pisa 1-2 (28) Brunori Caracciolo

La Nazione: “Caracciolo giura fedeltà al Pisa: «Voglio riportare il club in Serie A e chiudere qui la mia carriera»”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 2, 2026
Screenshot 2026-06-02 063605

La Sicilia: “Barbera, i 60 milioni della Regione dividono la politica: scontro sui fondi per il restyling”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 2, 2026
palermo carrarese 5-0 (27) calabro

Corriere dello Sport: “Serie B, saltano altre tre panchine? Tutte le trattative del giorno”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 2, 2026
catanzaro-noto-1024x682

Corriere dello Sport: “Noto rilancia il Catanzaro: «Abbiamo restituito orgoglio a una regione intera»”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 2, 2026
Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (147) tifosi

Corriere dello Sport: “Palermo, il nuovo Barbera prende forma: possibili chiusure di settori nel 2027”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 2, 2026