Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Principi Azzurri”

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Storico: mai tre italiani così avanti in uno Slam

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Prima pagina Corriere dello Sport: “Risultati e tifosi. Barbera ritrovato”

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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Corsa all’ultimo tesoretto”

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Prima pagina Repubblica Palermo: “Nelle giunte arrivano 250 donne debutta la legge sull’alternanza”

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Prima pagina Corriere dello Sport: “Il Palermo riparte da Palumbo”

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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Ci vediamo all’Inter”

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Prima pagina Tuttosport: “Aquilani blocca Abate”

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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Il prossimo torneo per i rosa: i rivali più temibili dalla «A»”

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Prima pagina Corriere dello Sport: “Inzaghi vuole esterni offensivi”

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Prima pagina Repubblica Palermo: L’aggressione progettata sui social “Corso il rischio di una strage”

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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Ciao Leao”

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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Ucciso dopo i colpi al bancomat”

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Prima pagina Tuttosport: “Eroico Matteo”

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Tuttosport: “Palermo, l’anno zero. Dirigenza a Manchester, mercato con giocatori di Serie A”

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Gazzetta dello Sport: “Verona, Gilardino in pole per la rinascita: l’Hellas punta subito al ritorno in Serie A”

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Repubblica: “La fantasia al potere. Il nuovo Palermo dà le chiavi a Palumbo”

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