Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Spalletti resta”

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La Juve vuole andare avanti

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Prima pagina Corriere dello Sport: “Lacrime Palermo”

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Giornale di Sicilia: “Palermo, cinque errori che sono costati la Serie A”

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Repubblica: “Una squadra con la valigia tra prestiti e riscatti. Si scrive il futuro del Palermo”

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Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 23, 2026