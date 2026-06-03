Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo, Bragantini e Marras”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 4, 2026
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Iniziate le grandi manovre in casa rosanero

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Prima pagina Repubblica Palermo: “Omicidi e affari all’estero Le rivelazioni dei nuovi pentiti”

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Prima pagina Tuttosport: “Dumfries al Real!”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 3, 2026
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Prima pagina Corriere dello Sport: “Bani leader del Palermo”

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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Ars, altri contributi a pioggia”

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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Sognando Parigi”

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Prima pagina Tuttosport: “La festa dell’Italia”

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Prima pagina Corriere dello Sport: “Risultati e tifosi. Barbera ritrovato”

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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Principi Azzurri”

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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Corsa all’ultimo tesoretto”

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Prima pagina Repubblica Palermo: “Nelle giunte arrivano 250 donne debutta la legge sull’alternanza”

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Prima pagina Corriere dello Sport: “Il Palermo riparte da Palumbo”

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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Ci vediamo all’Inter”

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Corriere dello Sport: “Juve Stabia, il 10 giugno il giorno della verità: corsa contro il tempo per salvare il futuro del club”

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Corriere dello Sport: “Castori-Sampdoria. Tutte le trattative del giorno in Serie B”

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Corriere dello Sport: “Palermo, Bragantini e Marras nel mirino. Inzaghi vuole corsie nuove per il 4-3-3”

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Corriere dello Sport: “Palermo, il City Group rilancia. A Manchester confermata la missione Serie A”

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Polito: «Col Palermo potevamo vincere con uno scarto maggiore, al Barbera abbiamo sfidato un popolo»

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