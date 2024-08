Ormai pochi istanti e Pisa e Palermo si sfideranno per la 2^ giornata del campionato cadetto. I rosanero devono rialzare la testa dopo la sconfitta subita nella prima uscita stagionale contro il Brescia per 1-0. Il Palermo, mediante un post sui propri canali ufficiali, pubblica alcuni momenti dei rosanero sul prato dell’Arena Garibaldi. Anche Salvatore Sirigu in campo con i compagni.

