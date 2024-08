Serie C Girone B: il Pontedera passa sul Legnano Salus 2-3, pari in Pianese-Perugia. I risultati finali e la classifica aggiornata

Terminano i match di Serie C valevoli per il Girone B: gol e spettacolo in tutti e due i campi. Tra Legano Salus e Pontedera, i padroni di casa comandano nel primo tempo prima di subire la completa rimonta degli ospiti nella seconda frazione di gioco. Tanto divertimento tra Pianese e Perugia, tante reti in un match che comunque resta in pieno equilibrio. Di seguito i risultati finali e la classifica aggiornata:

Legnano Salus- Pontedera 2-3 (Svidercoschi 18′; Rossi 38′; Ambrosini 44′; van Ransbeeck 74′; Perretta 78′)

Pianese-Perugia 3-3 (Polidori 4′; Mastropietro 12′; Falleni 21′; Ricci 29′; Amoran 64′; Montevago 78′)

CLASSIFICA

Pescara – 3

Pontedera – 3

Ascoli – 1

Lucchese – 1

Pineto – 1

Rimini – 0

Arezzo – 0

Perugia – 0

Torres – 0

Gubbio – 0

Vis Pesaro – 0

Entella – 0

Carpi – 0

Campobasso – 0

Sestri Levante – 0

Pianese – 0

Legnago Salus – 0

Milan U23 – 0

Ternana – -1

Spal – -2